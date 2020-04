Stoffenwinkels openen maandag zodat iedereen mondmasker kan maken

Dat maandag de exit uit de coronalockdown begint, is goed nieuws voor de stoffenwinkels. Gezien het vanaf 4 mei verplicht is om op het openbaar vervoer een mondmasker te dragen, mogen winkels die stoffen en elastieken verkopen dan opnieuw de deuren openen. Zo ook stoffenwinkel Tegendraads in Vilvoorde.

Tegendraads wordt sinds 2006 uitgebaat door Annelies en haar moeder Chantal. Na een lange sluitingsperiode door de coronamaatregelen maken ze zich klaar om maandag opnieuw de deuren te openen. De vraag naar mondmaskers is groot en heel wat mensen gaan thuis zelf creatief aan de slag. Tips en tricks kunnen ze daarvoor krijgen bij Tegendraads, net zoals heel wat kleurrijke stofjes. Het credo van beide dames is dan ook je creatief moet durven te zijn in de keuze van stof voor een mondmasker.



