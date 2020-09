Strapdag! Duizenden kinderen strappen voor een gezonde en leefbare schoolomgeving.

Vandaag gaat de Strapdag door in ruim 1500 Vlaamse basisscholen en in meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten. De Strapdag is de vaste waarde op vrijdag binnen de Week van de Mobiliteit. Duizenden leerlingen komen dan te voet of met de fiets naar school.

Door de coronacrisis is er nog meer nood aan kwaliteitsvolle plekken met ruimte voor voetgangers en fietsers. Het zorgen voor aangename, veilige, groene plekken en routes in de eigen buurt moet daarom hoog op de agenda staan. Schoolomgevingen, die een voorbeeldfunctie hebben met intensief gebruik door de jongsten in onze maatschappij, staan als eerste in de rij. Binnen het thema ‘Ruimte voor Strappen’ roept de Voetgangersbeweging scholen op om één of meerdere parkeerplaatsen in de schoolomgeving een andere invulling te geven.

‘Ruimte voor Strappen’ is ruimte voor voetgangers en fietsers, voor beweging, ontmoeting en vergroening.

Op de Strapdag vorig jaar lanceerde het Octopusplan een oproep om binnen een straal van 50 meter rond de schoolpoort parkeerplaatsen weg te nemen. Om op dit elan verder te gaan vraagt de organisatie scholen om één of meerdere parkeerplaatsen een andere invulling te geven. Parkeerruimte neemt vaak een groot deel van de beschikbare ruimte in en heeft een aanzuigeffect voor wagens. Als we leefbare, gezonde schoolomgevingen voor onze kinderen willen, dienen we de ruimte anders in te vullen. Denk aan een groene, klimaatbestendige schoolomgeving met aangename schaduwplekken waar ruimte is voor strappers maar ook voor spel, beweging en ontmoeting. Scholen kunnen op de Strapdag ludieke acties op de parkeerplek organiseren zoals een fietsenwash, het uitrollen van een grasmat, een beweegsessie op de tonen van het straplied, een pimp-je-schoenstand, en veel meer. Later op het schooljaar kan deze actie nog een keer herhaald worden.

Tom Dhollander (gedelegeerd bestuurder Voetgangersbeweging): “Parkeerruimte anders invullen kan een enorme meerwaarde betekenen voor de school maar ook voor de omliggende buurt. Met de actie ‘Ruimte voor Strappen’ kunnen scholen experimenteren met deze extra ruimte voor stappers en trappers. Zo zetten we scholen aan om zelf na te denken over de beschikbare ruimte in de schoolomgeving”.

Strapdag geeft de aftrap van het actieve schooljaar

Vandaag geven maar liefst 400.000 strappers een krachtige boodschap door zich massaal actief naar school te verplaatsen. Elke school ontving een materialenkit met strapbandjes, bladwijzers, affiches en het nieuwe straplied, gebracht door Meneer Beer en de Woeste Wolven. De Strapdag is traditioneel de eerste campagne die plaatsvindt. Daarnaast doen alle ingeschreven Octopusscholen nog mee aan de wintercampagne FLITS en de beweegcampagne Parkour in het voorjaar 2021. Zo werken scholen en gemeenten een heel jaar door samen met Octopus aan kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer.