Streamingshow wil jongeren in leefgroepen een stem geven

Acteur Nathan Naenen trekt de komende weken met de radio- en streamingshow ‘Studio JIJWEET’ naar vijf jeugdvoorzieningen. Eén daarvan is begeleidingstehuis Kinderdorp - De Pijl in Hoeilaart. De liveshow wil jongeren die weinig gehoord worden een stem geven.

Voor heel wat jongeren was het afgelopen jaar op mentaal vlak niet evident. Maar voor jongeren die door een moeilijke thuissituatie opgroeien in een leefgroep, zorgde de coronacrisis voor extra uitdagingen. Bezoekmomenten van familie of weekendjes thuis konden niet doorgaan, de maatregelen zorgden voor strikte regels in de leefgroep en activiteiten over de leefgroepen heen konden niet meer doorgaan.

Tijdens de uitzending van de streamingshow kunnen jongeren hun gevoelens en dromen op tafel gooien.“Verhalen van jongeren die opgroeien in een leefgroep komen sowieso weinig aan bod en ook in coronatijden was dat niet anders. Daarom geven we hen letterlijk en figuurlijk een stem en laten we weten dat er naar hen geluisterd wordt”, zegt Bruno Vanobbergen, algemeen directeur van Agentschap Opgroeien. “Dit project kan hen vertrouwen geven, waardoor ze zelfverzekerder en hoopvoller in het leven staan.”

De uitzending richt zich niet enkel naar jongeren in een voorziening, maar naar alle jongeren. De radioshow wordt elke week op woensdag tussen 19u00 en 20u00 live gestreamd op de Facebookpagina van Studio JIJWEET.

Foto: website Studio JIJWEET