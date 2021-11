Streekgenoten schrijven boek over het klimaat

'Onze aarde vieren' is opgebouwd uit 4 delen. In het eerste deel lichten de auteurs op een bevattelijke manier de klimaatproblematiek toe. In deel 2 worden 6 verschillende projecten besproken die tonen dat er iets gedaan kan worden aan de klimaatverandering. "In het derde hoofdstuk laten we de lezer zelf aan de slag gaan met concrete acties en tips en in het laatste hoofdstuk hebben we het over de klimaatpsychologie en hoe we door met elkaar te verbinden een bijdrage kunnen leveren", zegt Karen Vande Wiele.

Wat de concrete projecten betreft die in het boek worden besproken, komen onder andere aan bod: een verpakkingsvrije winkel, een aannemer die alleen ecologische huizen bouwt en een bedrijf dat er voor kiest om prints te borduren in plaats van milieuvervuilende opdrukken te maken.

Met hun boek hopen de auteurs ook andere mensen te inspireren om concrete acties te ondernemen. Ze zijn ervan overtuigd dat vele kleine veranderingen een groot effect kunnen hebben.