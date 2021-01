Strenge controles aan skatepark Kapelle-o/d-Bos: "De heksenjacht op skaters moet stoppen"

In Kapelle-op-den-Bos dreigt de gemeente ermee het skatepark te sluiten, na een reeks klachten over overlast. Ouders van jonge skaters bieden aan om mee te werken aan een reservatiesysteem met toezichters. Maar dat laat op zich wachten.

De politie van Kapelle-op-den-Bos voert tegenwoordig regelmatig grootschalige controles uit in het skatepark. Ze gaan na of de skatende jongeren de coronamaatregelen naleven, na een reeks klachten van buurtbewoners. Overdreven, vindt Lennert Van Mulders, vader van een jonge skater. “Ik denk dat de buren eigenlijk meer tegen het skatepark zijn dan tegen het overtreden van de coronaregels”, aldus Lennert. “Ik heb hier ook al buren gehad die kwamen klagen dat we de regels moeten respecteren. En dat terwijl ze zelf geen mondmasker droegen…” De regels zijn volgens hem ook te streng. Door corona mogen er vier -12 en vier +12-jarigen tegelijk skaten, waardoor er veel jongeren staan te wachten.

Een tiental ouders, onder wie Lennert, bood zich in december al aan als toezichter. Deze week kregen ze bericht dat de gemeente hen pas vanaf de krokusvakantie wil inschakelen.“Waarom zo lang wachten en waarom ondertussen zo'n streng beleid voeren en de skaters als criminelen beschouwen? Het is echt een heksenjacht aan het worden.” De politie deelde gisteren 5 gasboetes uit omdat er te veel jongeren tegelijk aan het skaten waren.

In een reactie zegt burgemeester Renaat Huysmans van Kapelle-op-den-Bos dat een sluiting van het skatepark nu zeker niet aan de orde is. Vanaf de krokusvakantie komt er wel degelijk een systeem waarbij skaters vooraf een afspraak moeten maken om het park te kunnen betreden. Er zal dan ook gewerkt worden met toezichthouders. Dat het nieuwe systeem nu nog niet kan ingaan, komt omdat er nog niet voldoende geschikte vrijwilligers gevonden zijn die toezicht kunnen houden. "We beschikken momenteel maar over twee vrijwilligers. Dat is te weinig om continu toezicht te kunnen houden. Uiteraard gaan we een beroep doen op die mensen, maar we zijn nog op zoek naar bijkomende vrijwilligers of andere opties die we aan het bekijken zijn om toch op een vrij regelmatige basis toezicht te kunnen blijven houden op het skatepark."