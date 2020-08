Verschillende burgemeesters uit de Vlaamse Rand zaten gisteren rond de tafel met provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Op de agenda: strengere coronamaatregelen om het stijgend aantal besmettingen in de Rand tegen te gaan. Dat aantal nam in tal van randgemeenten de voorbije dagen namelijk zorgwekkend toe.

Strengere maatregelen in strijd tegen stijgend aantal besmettingen in Vlaamse Rand?

Virologen kijken met argusogen naar Vlaams-Brabant en vooral dan de gemeenten die grenzen aan Brussel. De hoofstad is de plek waar het virus zich momenteel het meest verspreidt. Vilvoorde kreeg er de voorbije week 24 besmettingen bij, Dilbeek 21, Asse 17, Grimbergen 12, Wemmel 9 en Machelen 7. Het reproductiegetal, de mate waarin een besmette persoon anderen besmet, is in Brussel en de gebieden daarrond hoger dan het landelijk gemiddelde.

Burgemeesters uit de Rand maken zich dan ook zorgen en denken aan strengere maatregelen om verdere verspreiding van het virus in te dijken. Ze zaten daarvoor gisteren rond de tafel met de provincie Vlaams-Brabant. Een avondklok zou niet op tafel liggen, maar het kan best dat de maatregelen die Dilbeek vorige week invoerde straks ook in andere gemeenten van kracht worden. Het zou dan in randgemeenten verplicht zijn om op heel het grondgebied een mondmasker te dragen en er zou een samenscholingsverbod komen na 22 uur met meer dan 5 personen.

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) denkt ook aan het sluiten van parken, speelterreinen en sportterreinen als blijkt dat ze de oorzaak zijn van de verspreiding van het virus en spoort ook zijn Brusselse collega's extra maatregelen te treffen. Provinciegouverneur Lodewijk De Witte werkt aan een pakket maatregelen waarbij alle gemeenten in de rand dezelfde regels zouden krijgen. Zo blijft het ook duidelijk voor de bewoners.

Uit onderzoek blijkt tot slot dat de bewoners hun besmetting tot nu toe vooral buiten de Rand oplopen. Met de extra maatregelen willen de burgemeesters voorkomen dat inwoners uit de Rand elkaar beginnen besmetten.