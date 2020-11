Stropers gearresteerd in Kravaalbos

Natuurinspecteurs van het Agentschap Natuur en Bos hielden vorige vrijdag een nachtelijke controleactie. Die kwam er na klachten over geweerschoten na zonsondergang in de buurt van het Kravaalbos. “Tijdens die actie werd een voertuig op grondgebied Vlaams-Brabant staande gehouden. De natuurinspecteurs troffen er 2 personen aan met een geladen jachtwapen; een zwaar kogelkarabijn voorzien van een ​nachtkijker”, vertelt Jeroen Denaeghel, woordvoerder van Natuur en Bos. Opmerkelijk is dat een van de stropers een man is die aangesteld is als bijzondere veldwachter. Hij was op het ogenblik van de feiten in uniform. De twee stropers werden gearresteerd en hun wapen en voertuig zijn in beslag genomen. “Bij de huiszoekingen die daarop volgden, vonden de inspecteurs en de lokale politie ​Aalst zeven verboden wapens, vergif, geluidsdempers en illegaal vogelvangstmateriaal. Beide personen waren houder van een Vlaams jachtverlof maar dat laat de begane inbreuken niet toe. Na afloop van de huiszoeking en verhoor werden beide verdachten weer in vrijheid gesteld.” De daders riskeren gevangenisstraffen tot 2 jaar en geldboetes tot 250.000 euro.