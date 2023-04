Studentenclub Moeder Hopland viert 70-jarig bestaan met massacantus

“Een studentenclub als deze in een niet-studentenstad is om te beginnen vrij uniek in ons land. De oorsprong van Moeder Hopland moeten we in 1952 zoeken, toen een groep bevriende mannelijke studenten besliste om in het weekend te gaan feesten om tegen het sluitingsuur te strijden”, lacht de praeses. De club komt elke eerste vrijdag van de maand samen. Verschillende activiteiten zoals een Duvelbar, een jogging, jeneverhonkbal en bierbowling behoren tot hun jaarlijkse programma. Moeder Hopland telt gemiddeld 18 à 20 leden per academiejaar. Ze hopen dat ledenaantal te doen opkrikken met deze massacantus.

Moeder Hopland ging er prat op 120 à 150 deelnemers te mogen verwelkomen. Dat bleek te ambitieus, maar de aanwezigen genoten van de lentezon én van elkaar.