Swissport maakt geen doorstart, 1.500 werknemers worden ontslagen

Dinsdag sprak de ondernemingsrechtbank van Brussel het faillissement uit van Swissport. Daarop werden drie curatoren aangesteld die het faillissement in goede banen moeten leiden. De drie zaten de samen met de vakbonden, maar zien het niet zitten om een doorstart te maken. Het bedrijf zit te diep in het rood en er is geen zicht op een kandidaat-overnemer. Zo’n 1.500 personeelsleden verliezen hun job.

Alleen de luchtvrachtafdeling van Swissport blijft zo overeind in Zaventem. De gevolgen voor Brussels Airport zijn hoe dan ook groot. 31 vliegtuigmaatschappijen op de luchthaven werkten samen met Swissport. Volgens verschillende media lopen er gesprekken met Aviapartner om een deel van de activiteiten over te nemen. Hoe dan ook moet er een tweede bagageafhandelaar gevonden worden, want dat is wettelijk bepaald.