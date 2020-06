Swissport vraagt faillissement aan: 1.500 jobs bedreigd en woedende vakbond

“De raad van bestuur van Swissport Belgium heeft alle mogelijke pistes onderzocht, maar vond geen haalbare oplossing. Er was geen andere optie dan het faillissement aanvragen,” klinkt het in een mededeling. Het bedrijf lijdt onder de economische gevolgen van de coronapandemie en ziet zich dus genoodzaakt een deel van haar activiteiten te stoppen. Daardoor staan bijna 1.500 banen op de helling. “We betreuren de impact die deze faillissementsaanvraag heeft op onze medewerkers, klanten en de Belgische luchtvaart.”

'Donderslag bij heldere hemel'

De vakbonden reageren woedend, omdat er geen voorafgaand sociaal overleg was over de beslissing. Het gemeenschappelijk vakbondsfront beraadt zich over mogelijke acties. "We wisten dat het financieel niet goed ging met het bedrijf, maar deze beslissing komt toch aan als een donderslag hij heldere hemel,” zegt vakbondssecretaris Hans Elsen.

Elsen is ook boos op luchthavenuitbater Brussels Airport Company (BAC) en de manier waarop de federale overheid omgaat met de financiële problemen van de luchtvaartsector. "Zowel in maart als in april wezen we er in een open brief op dat er op Brussels Airport veel meer jobs bedreigd zijn dan die van Brussels Airlines. Toch houdt de politiek zich enkel bezig met dit luchtvaartbedrijf. De grondactiviteiten op de luchthaven interesseert de politiek niet," aldus Elsen.