't Zeepaardje minstens tien weken dicht

Het stedelijk zwembad 't Zeepaardje in Vilvoorde blijft nog minstens tien weken dicht. Vorige week werd schade toegebracht aan de vernieuwde elektrische verlichtingskringen. Die schade is veel groter dan verwacht.

Drie vierde van de verlichting in het zwembad is daardoor beschadigd. De stad Vilvoorde denkt dat het zwembad pas in april de deuren opnieuw kan openen.

"Tijdelijke oplossingen zoals het huren van tijdelijke lichten op statieven werden bekeken, maar dat is omwille van de chloorrijke omgeving en veiligheid niet mogelijk," zegt schepen van sport Moad El Boudaati.

De stad Vilvoorde heeft daarom al beslist dat abonnementen, tienbeurtenkaarten en meerbeurtenkaarten zwemmen en aquasport verlengd worden. Aan zwembaden in omliggende gemeenten werd gevraagd of ze een oplossing kunnen bieden voor Vilvoordse zwemclubs en scholen.

"Jammer genoeg vindne we niet voor iedereen een oplossing. We betreuren de situatie, een lange sluiting van het zwembad is een ramp voor de zwemclubs en scholen. We gaan alle gebruikers maximaal bijstaan in het zoeken naar een oplossing," aldus El Boudaati.

Het stadsbestuur is wel in vergevorderde bespreking met de gemeente Grimbergen zodat Vilvoordenaars aan hetzelfde tarief van inwoners van Grimbergen gebruik kunnen maken van het Pierebad. Het stadsbestuur legt het verschil dan per gebruiker bij.