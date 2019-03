Tal van herdenkingsplechtigheden drie jaar na aanslagen Zaventem en Maalbeek

Om 9 uur vanmorgen vond in het Brusselse metrostation Maalbeek een eerste herdenkingsplechtigheid plaats voor de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016. Ook op Brussels Airport in Zaventem worden de slachtoffers van de aanslagen herdacht. Daar ontploften diezelfde dag twee bommen en werd later nog een niet ontplofte bom gevonden. De aanslagen werden opgeëist door terreurgroep IS.

In Zaventem worden de slachtoffers herdacht aan de gedenkplaat in de vertrekhal van de luchthaven. Daarna volgt een bezinningsmoment in de 'Memorial Garden' op het luchthavendomein. Daar bevindt zich het kunstwerk 'Flight in mind' dat tot voor de aanslagen de vertrekhal van Brussels Airport sierde.

Berkencirkel

In de voormiddag is er nog een bijeenkomst voor slachtoffers en nabestaanden in Bozar in Brussel. Om 14u30 volgt een herdenkingsmoment aan de berkencirkel in het Zoniënwoud. Landschapsarchitect Bas Smets ontwierp daar tussen de 32 berken een ronde zitbank ter nagedachtenis van de slachtoffers. De plechtigheden worden georganiseerd door de federale regering, Brussels Airport, de MIVB en tal van slachtofferorganisaties.

Proces

Het gerechtelijk onderzoek naar de aanslagen loopt nog altijd. Het federaal parket hoopt dat het proces volgend jaar kan starten. Nog minstens één vrouw ligt nog altijd in het ziekenhuis van Vilvoorde. Zij bevond zich drie jaar geleden vlak naast de bom die afging op de luchthaven.