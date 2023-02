Talent uit onze regio op BK Indoor Atletiek in Gent

Op de 60 meter wou Ward Merckx zijn Belgische titel verlengen én zich kwalificeren voor het EK indoor in Instanbul. In die eerste missie slaagde hij: Merckx was iedereen te snel af en finisht in 6”67””. Maar een ticket voor het EK miste hij op een haar na. “De limiet was 6”63”” en dat kon ik dus niet behalen,” licht hij toe. “Volgende keer beter…”.

In het hoogspringen was het uitkijken naar Bram Ghuys uit Dworp. Hij had een dubbel gevoel na zijn deelname. “In het begin ging het vlot, maar dan was het drie keer heel close op 2,13 meter en dat bezorgde me een dubbel gevoel,” zegt hij.

Bij de 400 meter is Hallenaar Tuur Bras van de partij. Hij begon vrij sterk, maar werd uiteindelijk derde in zijn reeks en 14de overall. “Dat viel tegen”, zegt hij. “De eerste 200 meter gingen perfect, maar dan hakte de verzuring er hard in. Ik kon het niet doortrekken en dat is te zien aan mijn tijd en prestatie.” Bras wijt de tegenslag aan zijn intensieve stage van de voorbije periode. “Ik ben nog maar sinds donderdag terug uit Tenerife. Ik wil dat niet als excuus gebruiken, maar houd er wel rekening mee voor mijn tegenvallende resultaten.”



Ook Dag-Ferene Van Capellen nam deel aan het BK Indoor. Hier maak je kennis met haar.

Een verslag van het BK Indoor zie je in RINGtv Sport.