Ongeveer 100 taxichauffeurs voeren vanmorgen actie in Dworp (Beersel), de thuishaven van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Ze doen dat uit ongenoegen over het taxidecreet dat binnenkort door het Vlaams parlement moet worden goedgekeurd.

Taxisector voert actie in Dworp

Volgens minister Weyts is het taxidecreet bedoeld om meer taxi's tegen lagere prijzen te doen rijden. Maar dat ziet de sector helemaal anders. In een gezamenlijke mededeling spreken de christelijke vakbond ACV Transcom, de federatie van taxibedrijven en de socialistische transportvakbond BTB over een 'regelrechte slachting'. Als gevolg van het decreet zullen de arbeidsomstandigheden voor veel taxichauffeurs slechter worden, zo klinkt het.

Volgens de krant Het Laatste Nieuws reageerde minister Weyts gisteren al alles behalve opgetogen. Zelf zegt hij dat hij de sector al herhaaldelijk voor overleg heeft uitgenodigd op zijn kabinet.