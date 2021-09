Te koop: Villa Gosset in Groot-Bijgaarden

Villa Gosset is gelegen in een historisch kasteeldomein van 54 are in het centrum van Groot-Bijgaarden. “De villa werd gebouwd in 1907. De bekendste bewoner was Alphonse Gosset, inwijkeling uit Soumoy, die in 1920 het eigendom aankocht en als schepen van Openbare Werken een belangrijke rol speelde in het dorpsleven in de periode tussen de twee wereldoorlogen”, staat te lezen op de website van Onroerend Erfgoed.

Villa Gosset kan aangekocht worden als woning, maar in samenspraak met de gemeente Dilbeek en de Intergemeentelijke Dienst Onroerend Erfgoed kan het kasteel ook een andere functie krijgen. Zo zijn er volgens de makelaar mogelijkheden voor nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, socioculturele voorzieningen, toeristische en recreatieve voorzieningen, horeca en logies.

Foto: Era Visie Plus