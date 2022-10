Telers roepen op bij start van witloofseizoen: "Eet massaal onze groente"

Het witloofseizoen is begonnen en dus roep Kampenhout, dé witloofgemeente bij uitstek, de consument op om massaal witloof te gaan eten. Want de witlooftelers hebben het lastig, of ze nu telen in volle grond of zoals Patrick Vaningegom in hydrocultuur. Eerst was er de kurkdroge zomer. “De wortelteelt gebeurt nog altijd in het volle veld. Door de extreme droogte hebben we heel wat water moeten sproeien opdat de wortels toch zouden overleven. Daardoor hebben we nu met de oogst aan maand achterstand opgelopen”, zegt Patrick.

Ook de energiecrisis speelt de witlooftelers heel wat parten. “Het wordt een dooddoener als dit blijft duren. Onze producten liggen nu al bijna acht maanden in de koelcel. De kostprijs wordt zo hoog dat de rendabiliteit onder druk komt te staan”, besluit Vaningegom.