Ternat verscherpt toezicht en openingsuren skatepark

In Ternat zijn er nieuwe regels opgesteld voor het skatepark aan Jeugdcentrum Puls. De openingsuren zijn strikter en er is een toezichter aangesteld. Dat weet Het Nieuwsblad. Begin deze week liet de gemeente Grimbergen nog weten dat het haar skatepark sluit tot er een versoepeling van de coronamaatregelen komt.

Het skatepark in Ternat is elke dag een aantal uren open. Op weekdagen zijn skaters er welkom van 13 uur tot 17 uur. In het weekend worden de uren uitgebreid naar 10 uur tot 17 uur. Dan is er ook een voorrangssysteem waarbij jongere skaters in de voormiddag welkom zijn en oudere in de namiddag.

Maximum aantal

Een toezichter bewaart het overzicht en noteert de namen van de bezoekers. Dat mogen er maximaal tien tezelfdertijd zijn. Uiteraard gelden ook de andere coronaregels zoals afstand houden en het dragen van een mondmasker voor wie niet op een skateboard staat.

In Grimbergen ging het skatepark begin deze week dicht, nadat de politie vaststelde dat er te veel jongeren op het domein waren die zich niet aan de regels hielden.