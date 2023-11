Ternat zet de komende jaren in op ontharding van openbare ruimte

De gemeente Ternat maakt werk van de ontharding van openbare ruimte. Een eerste resultaat daarvan is de gedeeltelijke ontharding van het gemeenteplein. “We kregen hiervoor gratis begeleiding van de provincie Vlaams-Brabant,” licht schepen van Milieu Geert de Feyter (cd&v en Volks) toe. In samenwerking met Kiemkracht legde Ternat drie plantvakken aan die beplant zijn met klimaatrobuuste, inheemse, biodiverse planten. “Op die manier krijgt het gemeenteplein een mooier, groener en milieuvriendelijker uitzicht.”

De gemeente Ternat ziet de voordelen van ontharding in. Er ontstaat meer ruimte voor natuur en water. Hittestress in de zomer neemt af en in de winter is er minder overstromingsgevaar. “Groen zorgt bovendien voor een aangenamere leefomgeving en brengt rust en ruimte,” klinkt het.

De komende jaren laat de gemeente op verschillende pleintjes en parkings de stenen en het beton vervangen door bomen en planten. De eerste schetsen zijn daarvoor in opmaak. De acties kaderen in het gemeentelijk klimaatactieplan, waarin het lokaal bestuur zich engageert om tegen 2030 één vierkante meter per inwoner te ontharden. De provincie ondersteunt de ontharding in Ternat en in negen andere gemeenten door advies en begeleiding te bieden.