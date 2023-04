Ternatse oppositiepartijen Open VLD en N-VA in kartel naar verkiezingen

In Ternat gaan N-VA en Open VLD samen in kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. De twee oppositiepartijen willen de krachten bundelen en zo samen hun programmapunten verwezenlijken.

Ternat wordt momenteel bestuurd door cd&v en Voor Ternat, een lokale partij. “N-VA en Open VLD zijn beleidspartijen,” stelt Jurgen Depoorter, afdelingsvoorzitter van N-VA. “Naast onze verschillen, zijn er vooral veel raakvlakken en gedeelde ambities voor onze mooie gemeente Ternat. Daarvoor moeten wij de huidige meerderheid breken.” Volgens Depoorter is de samenwerking met Open VLD een berekende zet: “Grote partijen en kartels worden bevoordeeld in het nieuwe systeem. Maar dit is meer dan een berekende zet. De mayonaise tussen N-VA en Open VLD pakte bijna vanzelf en de puzzelstukjes vielen in elkaar.”

Beide partijen willen die cohesie toevoegen aan een nieuw bestuur: een langetermijnvisie, daadkracht en motivatie in combinatie met een sterke teamgeest. “We gaan er alles aan doen om de kiezer te overtuigen om ons een sterk mandaat te geven,” vervolgt de lokale voorzitter van Open VLD Steve Convents. “Onze grootste bekommernis is om onze gemeente leefbaar te houden.”

Wie waar op de kartellijst staat, is nog niet duidelijk. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zullen de twee huidige fracties vaker gezamenlijke initiatieven lanceren en dezelfde standpunten innemen.