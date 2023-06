Ternattenaar Luc Wachtelaer schrijft boek over burn-out: "Het kan ieder van ons overkomen"

Langdurige stress op het werk of in je privéleven kan leiden tot een burn-out. En dat lijkt wel dé ziekte van deze tijd. Luc Wachtelaer, huisarts en oprichter van het Medisch Centrum Ternat, schreef er een boek over. In ‘Uitgeblu(t)st’ vertelt hij welke systemen precies uit evenwicht worden gebracht en wat je kan doen om die opnieuw in balans te brengen.

Luc Wachtelaer is huisarts en oprichter en coördinerend arts van de burn-out trajecten in Medisch Centrum Ternat voor chronische aandoeningen. Hij begeleidde er al meer dan duizend patiënten met een burn-out of depressie. “We staan onder enorme druk vandaag”, zegt Wachtelaer. “Niet alleen door de sociale media, maar bijvoorbeeld ook door wat er in Oekraïne gebeurt, de klimaatcrisis, noem maar op. We proberen alle ballen tegelijkertijd in de lucht te houden dus dat heeft een enorme impact op ons systeem.”

’Uitfgeblu(t)st’ is geen boek voor specialisten, maar voor mensen die een burn-out hebben én hun naaste omgeving, gezinsleden, familie, vrienden en collega’s, zodat ook zij het fenomeen kunnen herkennen én begrijpen.

‘Uitgeblu(t)st. Burn-out en depressie anders bekeken’ is uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberights.