Terreurproces aanslagen Zaventem en Brussel van start

Vanochtend start voor in het voormalige hoofdkwartier van de NAVO in Haren het proces van de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation van Maalbeek. Nadat vorige week de jury werd samengesteld, staat vandaag de identificatie van alle partijen op de planning.