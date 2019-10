Tientallen scholen schakelen over op gezamenlijk aanmeldsysteem

72 secundaire scholen, verspreid over de provincie Vlaams-Brabant en de regio rond Mechelen, gaan vanaf volgend schooljaar een gezamenlijk aanmeldsysteem gebruiken om hun leerlingen in te schrijven. Dat ondanks dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts het nieuwe inschrijvingsdecreet heeft uitgesteld.

Zo'n 13.500 leerlingen in Vlaams-Brabant zullen zich vanaf volgend schooljaar zich kunnen inschrijven via één gezamenlijke website. Maar liefst 72 secundaire scholen schakelen over op het aanmeldsysteem dat Leuven al een paar jaar gebruikt. In onze regio doen scholen uit onder meer Vilvoorde, Zaventem, Opwijk, Merchtem, Liedekerke en Overijse mee. Verder sluiten ook bijna alle secundaire scholen uit het Pajottenland aan.

De grote kracht achter die regionale samenwerking is Leuvens schepen van Onderwijs Lalynn Wadera. "We zien dat ouders zich aanmelden in verschillende systemen, waardoor kinderen dubbel worden ingeschreven en er wachtlijsten ontstaan. Door de krachten te bundelen halen we die dubbele inschrijven er uit en weten de leerlingen veel sneller in welke school ze zullen terechtkomen", zegt Wadera aan ROB-tv.

Het feit dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts intussen het inschrijvingsdecreet on hold heeft gezet, heeft volgens de deelnemende scholen geen invloed op hun plannen. Het Vlaams decreet verplicht scholen met een capaciteitsprobleem om met een digitaal aanmeldingssysteem te werken.