De Ark van Pollare heeft vanochtend op vraag van Dierenwelzijn Vlaanderen een hele resem dieren opgehaald in een woning in Liedekerke. Het dierenasiel ontfermt zich nu over de verwaarloosde kippen, hanen en vogels.

Volgens De Ark van Pollare is het intussen al de derde keer dat dieren in beslag worden genomen in de woning in Liedekerke. Het dierenasiel uit Lennik nam kippen, hanen en vogels mee. Het dierenasiel van Ninove nam ook 7 honden mee. “De buren klampten ons aan en vertelden welke hel het was met hun buurman. Het lawaai als hij zijn honden opjaagt, de rattenplaag die er ontstaan is, het horen janken van de honden, ... Gewoonweg verschrikkelijk”, klinkt het bij de Ark van Pollare.