Tijdelijk fietspad rond nieuwe bushalte aangelegd in Wemmel

In Wemmel wordt er nogal met wenkbrauwen gefronst over de heraanleg van een stukje fietspad op het voetpad van de Limburg Stirumlaan. Door de verplaatsing van de bushaltes, werd het fietspad errond gelegd. Het gaat volgens schepen Vincent Jonckheere (LB Wemmel) om een tijdelijke situatie.

Wat vooraf ging: de meerderheid wil al jaren fietspaden op de Limburg Stirumlaan. Die twee kilometer lange laan is een belangrijke verbindingsweg tussen Wemmel-centrum en Brussel. Met de heraanleg van de Limburg Stirumlaan zou er eindelijk een fietspad komen. Maar die heraanleg liet op zich wachten. Dus besliste de meerderheid om een tijdelijke oplossing te zoeken voor de fietsers op de Limburg Stirumlaan. Op de brede voetpaden werden zo aan beide zijden éénrichtingsfietspaden in asfalt aangelegd. “Die liggen er nu al twee jaar”, zegt schepen van Mobiliteit Vincent Jonckheere (LB Wemmel).“We wilden niet langer wachten om de fietsers een veilige plaats te geven op de drukke verbindingsweg.

De Lijn

Inmiddels besliste vervoersmaatschappij De Lijn om op heel wat busverbindingen het aantal bushaltes te verminderen. Op de Limburg Stirumlaan gingen we van vier naar drie bushaltes per zijde.” “Zo werden er bushaltes geschrapt en verplaatst. Er kwam een bushalte bij op een stuk waar het voetpad iets smaller is. Daar ligt dus ook het fietspad en dat hebben we rond het nieuwe bushokje gelegd.”

Veel speling over de plaats waar de nieuwe bushokjes konden komen, was er volgens de schepen niet. “In het kader van basismobiliteit, moet elke bushalte op een bepaalde afstand van de andere haltes zijn gelegen”, gaat de schepen verder. “Die hokjes mag je uiteraard ook niet voor een garage plaatsen.”

De schepen beseft wel dat de knik in het fietspad voor het bushokje voor reacties zorgt in de gemeente. “Ik kreeg inderdaad al opmerkingen van mensen over die situatie”, vertelt Jonckheere. “Dit is zeker niet ideaal, maar het gaat om een tijdelijk fietpad. De Limburg Stirumlaan zal vanaf 2025 worden heraangelegd. De eerste ontwerpen zijn inmiddels klaar.”