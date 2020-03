Tijdelijk medisch triagecentrum in Bolwerk Vilvoorde

Om de grote druk op het Jan Portaelsziekenhuis én de huisartsen te verlichten wordt een tijdelijk medisch triagecentrum ingericht in Cultuurcentrum het Bolwerk in Vilvoorde. Artsen zullen zieke mensen onderzoeken en bepalen of ze wel naar het ziekenhuis moeten. Want niet iedereen die zich ziek voelt is besmet met het coronavirus.

Cultuurcentrum Het Bolwerk is gesloten voor het publiek. Alle voorstellingen en activiteiten zijn afgelast of uitgesteld. Maar vanaf morgen zal er weer bedrijvigheid heersen, maar dan wel niet van culturele aard. Het AZ Jan Portaels, de Huisartsenvereniging Noordrand en de besturen van Vilvoorde en de omliggende gemeenten hebben hier een tijdelijk medisch centrum ingericht. Dat opent morgen de deuren. “Er worden vijf dokterskabinetten geïnstalleerd met de nodige omkandering en veiligheidsmaatregelen. In eerste instantie voor patiënten die worden doorverwezen door hun huisarts omdat die te weing tijd en ruimte heeft en ook zijn huisbezoeken niet gedaan krijgt. Die zullen hier kunnen opgevangen en onderzocht worden”, legt Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) uit.

Zomaar kunnen binnenlopen kan voor alle duidelijkheid niet. Er moet eerst een afspraak gemaakt worden."Het is de bedoeling dat mensen die vragen hebben sowieso eerst naar hun huisarts bellen en de huisarts zal dan beslissen of de mensen naar het medisch centrum moeten of niet”, zegt Anja Van Nuffel van huisartsenvereniging HARNO. Mocht het nodig zijn kan de capaciteit van het medisch centrum worden uitgebreid want medewerkers van de stad Vilvoorde zijn ook in de polyvalente zaal kabinetten aan het bouwen. Maar ondertussen kampen de dokters en het verplegend personeel met een groot tekort aan beschermend- en ontsmettingsmateriaal, vooral mondmaskers."Initieel hadden we gedacht dat we nog een levering gingen krijgen, per huisarts vijftig stuks. Diie zouden normaal vandaag binnenkomen maar blijkbaar gaat dat niet door en toen zijn we eigenlijk zelf in actie geschoten. We hadden bijvoorbeeld gezien bij AD Delhaize in Humbeek dat daar mondmaskers verkocht werden. In overleg met de eigenaar hebben we die maskers aan inkoopprijs kunnen krijgen. Vandaag werd ik spontaan gebeld door de technische school in Diegem en die hebben ons ook nog 1600 mondmaskers bezorgd die bij hen gewoon in stock lagen."

Alle hulp is dus welkom. Wie nog beschermend materiaal of ontsmettingsmiddelen kan missen, kan dat bezorgen aan de Huisartsenkring Noord-Brabant. Bel dan naar 02/254.64.00 of mail naar corona@azjanportaels.be.