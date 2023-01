Tim Vandenput tegen verplichte fusies van gemeenten

Burgemeester van Hoeilaart en volksvertegenwoordiger Tim Vandenput voelt weinig voor de verplichte fusies van gemeenten na 2024. Hij gaat daarmee tegen het plan van zijn Open-VLD-partijgenoot Bart Somers in. Als het van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur afhangt, moet elke gemeente binnen enkele jaren verplicht fuseren met een of meerdere buurgemeenten.

Een paar weken geleden hield Vlaams minister Bart Somers een pleidooi voor een verplichte fusie van gemeenten na 2024. “We kunnen van 300 naar 100 gemeenten gaan. Waarom geven we zo weinig bevoegdheden aan lokale besturen? Omdat veel gemeenten vandaag te klein zijn om al die zaken aan te pakken. Er zijn al een aantal mooie vrijwillige fusies gebeurd, maar we moeten dit structureel aanpakken”, zei hij daar toen over. Het kwam Somers meteen op kritiek te staan van CD&V en N-VA.

Maar ook binnen zijn partij vindt Somers tegenstanders. Zo is burgemeester van Hoeilaart Tim Vandenput niet gewonnen voor gedwongen fusies. “Iets verplichten gaat in tegen de liberale gedachte om zelf een vrije keuze te hebben”, meent Vandenput. “Ik zie meer in het samenwerken van de druivengemeenten. Dat zijn voorstellen waar onze inwoners samen beter van worden. Om beter samen te werken moet je niet fusioneren. Een huwelijk aangaan om het geld, dat werkt niet.”

Enkele jaren geleden had Vandenput het over een pervers systeem dat al een tijd aan de gang is. “Vlaanderen schuift verantwoordelijkheden en taken door naar de gemeenten, zonder hiervoor de nodige financiering te voorzien. Zo worden gemeenten armer en verstikken ze financieel”, aldus Vandenput.