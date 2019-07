Tips voor een geslaagde vakantiefoto

Emotie in een foto is belangrijk, vindt de fotograaf. Ook de belichting kan je foto maken of kraken: “Het is de kunst om je belichting manueel zodanig in te stellen dat je foto niet overbelicht of onderbelicht is. Als je het licht meet door je camera in te stellen met de zon als middelpunt, riskeer je een erg donkere foto te maken. Het is dus belangrijk daar op te letten,” aldus Van Vreckem. Hetzelfde geldt voor de kleuren. Als de kleurschakeringen goed zitten, kom je al in de gading van de jury.

Een vierde criterium om de vakantiefoto’s te beoordelen is het onderwerp van je foto. “Een zonnebloem in beeld brengen bijvoorbeeld,” geeft de fotograaf als tip, “dan denk je automatisch aan zomer, warmte en gezelligheid.” Maar ook beweging hebben in je foto doet je kansen vergroten om als winnaar uit te bus te komen, net zoals de juiste compositie van je beeld. “Een fout die veel mensen maken is dat de zee wat naar links of naar rechts afloopt. Probeer er altijd voor te zorgen dat je foto perfect horizontaal is,” weet Van Vreckem.

Je vakantiefoto insturen kan nog tot eind augustus via nieuws@ringtv.be. Deed je dat al en zag je jouw foto nog niet voorbijkomen? Dan kan dat alsnog gebeuren. Wie weet win je dan wel een tv!

Bekijk hier alle ingestuurde foto’s.