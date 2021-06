Toekomst parochiezaal Familia Gooik bedreigd

In Gooik is de toekomst van parochiezaal Familia onzeker. De enige zaalverantwoordelijke wil de fakkel doorgeven, maar de zoektocht naar een nieuwe vrijwilliger verloopt moeizaam. Als er geen nieuwe zaalverantwoordelijke gevonden wordt, kan dat serieuze gevolgen hebben voor de verenigingen in Gooik.

Parochiezaal Familia is sinds eind jaren ’70 de locatie voor eetfestijnen, fuiven, familiefeesten en andere evenementen. Maar binnenkort stopt Hans Heremans na tien jaar zijn vrijwilligerswerk als zaalverantwoordelijke en dan is er niemand meer die de zaal onderhoudt en de evenementen in goede banen leidt. “Ik deed dat helemaal alleen, ja,” licht Heremans ons toe. “Het ging toch om 110 boekingen op een jaar, ik moest er veel vrije tijd voor opofferen.”

De zoektocht naar een opvolger voor Heremans verloopt moeizaam, daarom kregen de inwoners van Gooik een brief in de bus met de vraag zich kandidaat te stellen. Twee mensen gingen daar nu op in, maar Heremans hoopt op een team van vrijwilligers dat in september zijn functie kan overnemen. “Zodat ziekte en vakantie kunnen worden opgevangen. Ik zal die mensen dan nog begeleiden om tegen het eind van het jaar de fakkel echt door te geven.”

Appartementen

Indien er geen geschikte opvolger voor Heremans gevonden wordt, zal eigenaar vzw Verenigde Parochiale Werken Dekenaar Lennik de zaal moeten verkopen. Dat scenario zou heel wat Gooikse verenigingen in de problemen kunnen brengen. “Wij organiseren hier wekelijks een activiteit,” zegt Herman Dewit van Muziekmozaiëk. “Indien de zaal verkocht wordt en bijvoorbeeld in handen komt van mensen die hier liever appartementen dan een feestzaal zien, dan weten we echt niet waar naartoe.”

Kandidaat-zaalverantwoordelijken kunnen zich melden in het parochiecentrum van Gooik.