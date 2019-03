Toestand Paul Severs nog altijd kritiek

Paul Severs ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat laat de zoon van de charmezanger uit Huizingen weten. Severs kreeg vorige week tijdens het fietsen een zware hartaanval.

“Hij is nog steeds bij bewustzijn, maar zijn verzwakte hart en de impact van de val op zijn hoofd maken dat zijn toestand ernstig en kritiek blijft”, klinkt het in een bericht dat zoon Christophe op Facebook postte. “Ik zou jullie graag vertellen dat alles goed komt, maar zijn herstel blijft onzeker.” Paul Severs werd vorige week getroffen door een zware hartaanval toen hij een fietstocht maakte. Een voorbijganger vond hem en alarmeerde de hulpdiensten. Severs werd een paar dagen in een kunstmatige coma gebracht. Nu is hij bij bewustzijn, maar zijn gezondheidstoestand is dus nog altijd precair.