Wat is de link tussen telecom en wijn? Het antwoord op die vraag weet alleen Tom Heeremans uit Liedekerke. Meer dan drie jaar geleden ruilde Tom zijn belangrijke job in de telecomsector voor een leven als wijnboer in Zuid-Afrika. In geen tijd leerde hij er de knepen van het vak en vandaag behoren zijn wijnen tot de beste van heel Zuid-Afrika.

Tom uit Liedekerke ruilde bedrijfswereld in voor wijndomein in Zuid-Afrika

Het was een grote stap voor Tom, van Liedekerke naar het wijndomein Tempel Wines in Zuid-Afrika. Maar toen hij het domein 3,5 jaar geleden overnam, ging voor Tom een droom in vervulling. “Ik vertoefde vaak in Zuid-Afrika voor mijn werk en het land heeft mijn hart gestolen”, zegt Tom Heeremans. “Mijn vrouw zei dat ik altijd mijn dromen moest proberen waar te maken. Toen ik voorstelde om naar Zuid-Afrika te verhuizen, heeft ze meteen ja gezegd.”

Tom combineert de liefde voor het land er met een andere passie: wijn. “Tempel Wines is een klein domein gesticht in 1784 en ligt op zo’n 50 kilometer van Kaapstad. Ik heb het bedrijfsleven ingeruild voor een leven op de boerderij. Onze wijnen staan hoog aangeschreven in Zuid-Afrika en daar zijn we best wel fier op. Ik wil geen perfecte wijnen maken, maar wijnen met karakter en een verhaal”, besluit Heeremans.