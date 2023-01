Hoog bezoek vandaag op Campus Wemmel. Vanmorgen was afgevaardigd bestuurder van het gemeenschapsonderwijs (GO!) Koen Pelleriaux er te gast. Samen met alle directeurs van de scholengroep Unik, dat zijn de scholen aan de Westrand van Brussel, werd er nagedacht over een toekomstvisie voor het gemeenschapsonderwijs en de mogelijkheden om nog meer samen te werken.

De locatie van de denkdag is niet toevallig Campus Wemmel, waar ook de hotelschool gevestigd is. “Het model waarbij groepjes van 20 leerlingen per 50 minuten doorschuiven naar een volgende les is een beetje aan het verdwijnen,” aldus Pelleriaux. “Dat zie je hier bijvoorbeeld in de lessen bakkerij. Die duren langer dan 50 minuten. Hier wordt echt veel meer aan maatwerk gedaan en dat is iets dat voor alle scholen de toekomst is.”