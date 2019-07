Tot vier jaar cel voor dubbele ramkraak in Beersel

Twee mannen die in begin dit jaar twee ramkraken hebben gepleegd in Beersel, zijn door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld tot celstraffen van 3 en 4 jaar cel. De twee beklaagden ontkenden de feiten, maar volgens de rechtbank waren er voldoende elementen die hun schuld aantoonden.

De twee ramkraken vonden plaats in de nacht van 13 op 14 januari van dit jaar. Eerst werd de showroom van de Ford-garage op de Alsembergsesteenweg in Dworp geviseerd, daarna sloegen de daders toe in een Peugeot-garage op de Brusselsesteenweg. Enkele uren voor die feiten sloegen ze ook toe in Braine-le-Château, maar die ramkraak mislukte.

Zowel in bij de Ford- als Peugeot-garage werden de toegangsdeuren van de toonzaal vernield door er op in te rijden met een voertuig, waarna de showrooms werden doorzocht. De daders gingen daarbij onder andere aan de haal met de inhoud van de kassa's en een laptop.

Het onderzoek van de federale gerechtelijke politie leidde in maart tot de arrestatie van twee 24-jarige verdachten. Al kregen ze daarbij hulp van een getuige die de twee daders herkende. Die had de beelden van de bewakingscamera's van een van de showrooms gezien en herkende de daders omdat hij kort voordien met hen op de trein had gezeten.

De politie voerde daarop een onderzoek naar de twee verdachten en kon hen linken aan de feiten. Daarvoor werden ze vandaag veroordeeld tot 3 en 4 jaar cel.