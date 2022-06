Tot vier jaar cel voor nachtelijke rooftocht in Asse en Dilbeek

Twee Marokkanen en een Algerijn die op één nacht tijd een tiental inbraken hadden gepleegd in Asse en Dilbeek zijn veroordeeld tot drie en vier jaar cel. Twee van hen konden worden opgepakt nadat ze werden overmeesterd door een van de slachtoffers, die in zijn slaapkamer oog in oog kwam te staan met de indringers.

Begin november vorig jaar werd Asse geteisterd door woninginbraken. Op minstens negen adressen werd ingebroken of een poging daartoe gedaan. De politie kon toen één verdachte oppakken. Bij zijn arrestatie had de man een deel van de buit op zich. Zijn twee vermoedelijke kompanen lieten zich niet afschrikken door de arrestatie en sloegen nog eenmaal toe in Asse, om vervolgens ook in Dilbeek een huis binnen te dringen. Daar kwamen ze oog in oog te staan met de bewoner, die er in slaagde de twee indringers te overmeesteren, waarna de politie er bij werd gehaald.

Twee inbrekers kregen vandaag een effectieve gevangenisstraf van vier jaar, de derde krijgt drie jaar. Ze krijgen ook alledrie een bijkomende straf van drie maanden omdat ze illegaal in ons land verblijven. “Het gaat om drie illegalen zonder enig toekomstperspectief in ons land”, aldus de substituut-procureur. “Ze hebben geen bron van inkomsten, blijven de feiten grotendeels ontkennen en hebben geen schuldbesef. Het gevaar op recidive is ook groot. Strenge straffen zijn hier aan de orde.”