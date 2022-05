Tot vier jaar cel voor verdachten cannabisplantage Zaventem

Drie mannen die betrokken waren bij de teelt van cannabis in een woning in Zaventem riskeren celstraffen tot 4 jaar cel. Een van de verdachten is een twintiger uit Sint-Pieters-Woluwe die het pand onderverhuurde aan het Albanese misdaadmilieu.

De zaak kwam in september vorig jaar aan het licht toen de politie informatie kreeg over de mogelijke locatie van een cannabisplantage in de Vuurkruisenlaan in Zaventem. “De politie startte daarop een onderzoek”, aldus openbaar aanklager Michaël Splingard. “Bij een eerste observatie bleken alle ramen en deuren afgesloten te zijn en uit het buurtonderzoek bleek dat er al maandenlang mannen met dozen de woning waren binnen- en buitengelopen. Bij contactname met Fluvius kwam ook aan het licht dat het elektriciteitsverbruik in de woning uitzonderlijk hoog was. Een warmtescan met de politiehelikopter was ook positief.”

In oktober viel de politie dan binnen in de woning, waarbij een verdachte kon worden opgepakt. De man bleek al een tijdje in de woning te wonen en stond er in voor het onderhoud van de cannabisplantage, die meer dan duizend oogstrijpe planten telde. Twee andere verdachten konden nadien ook worden geïdentificeerd. Het gaat enerzijds om een Albanese man die volgens het parket de leiding had over de plantage en anderzijds over de huurder van de woning. “Die laatste huurde de woning om het pand onder te verhuren, om zo wat winst te maken. Hij kwam in contact met de Albanese hoofdverdachte, die inging op zijn voorstel. De twintiger was heel goed op de hoogte van wat er in de woning gebeurde, hij deelde zelfs in de winst.”

Het parket vordert 4 jaar cel tegen de hoofdverdachte en 30 maanden cel tegen de twintiger uit Sint-Pieters-Woluwe. De man die intstond voor het onderhoud van de cannabisplanten, riskeert 2 jaar cel. Fluvius eist een schadevergoeding van 89.000 euro. Het vonnis valt op 30 mei.