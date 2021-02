Trainster Asse-Zellik doet gooi naar kroontje van Miss België

Sinds september versterkt de 18-jarige Emilie Brismé het team van Asse-Zellik. Ze traint er de U7. “Ik voetbalde zelf als kind en ik hou ervan om met kinderen om te gaan. De perfecte combinatie dus”, zegt Emilie. Maar ze jaagt ook voluit een tweede droom na: de titel van Miss België. De voetbaltrainster uit Asse is een van de vijf finalisten uit Vlaams-Brabant. In haar jacht naar het kroontje kan ze rekenen op de steun van haar voetbalclub. Het lijken twee totaal verschillende werelden, maar toch kan Emilie ervaringen uit het voetbal gebruiken tijdens de missverkiezing. “Het competitieve element is er natuurlijk ook bij een missverkiezing en de adrenaline van een wedstrijd is eigenlijk ook vergelijkbaar. We zien wel hoever we geraken. Het is in elk geval al een groot avontuur geweest."

