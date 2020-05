Trajectcontrole Sterrebeek werkt nog altijd niet

Door verschillende technische problemen werkt de trajectcontrole op de E40 tussen Sterrebeek en Bertem na twee jaar nog altijd niet. Zo moest er een nieuw contract afgesloten worden met het systeem dat de gegevens van de trajectcontrole verwerkt, moest de politie ook de licentie vernieuwen en bemoelijkten de dynamische verkeersborden die boven de snelweg hangen de klus. Die geven op drukke momenten andere maximumsnelheden dan 120 kilometer per uur aan, waarop de trajectcontrole zich dan ook moet aanpassen.

Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer is de trajectcontrole eindelijk gebruiksklaar, maar toch flitsen de camera's nog altijd niet. De federale politie voert namelijk nog bijkomende technische ingrepen uit, onder meer op het vlak van de privacywetgeving. Wanneer de trajectcontrole echt operationeel wordt, is niet duidelijk. “Wanneer die in werking treedt, zullen we niet communiceren. Het is de bedoeling dat je je er altijd aan de maximumsnelheid houdt”, zei Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer in de zomer van vorig jaar.