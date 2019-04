Tramsite Schepdaal leent oude voertuigen uit aan openluchtexpo in Brussel

Volgende week woensdag 1 mei is er in Brussel een grote openluchttentoonstelling naar aanleiding van 150 jaar trams. Onder de vele trams die er te zien zullen zijn, zullen ook vier trams van de Tramsite in Schepdaal pronken. Gisterenavond werden drie voertuigen opgeladen voor transport naar Brussel.

Twee elektrische trams uit de belle époque, een aanhangrijtuig dat dateert uit de jaren dertig en een zeldzame stoomtram uit 1920, met deze vier unieke collectiestukken draagt de Tramsite in Schepdaal zijn steentje bij aan de grote viering van 150 jaar tram in Brussel. Organisator is het Trammuseum in Brussel, dat op heel wat partners een beroep deed om stukken te leen te geven voor een grote openluchttentoonstelling op het Museumplein.

Ook in Schepdaal wordt 150 jaar tram gevierd. De Tramsite daar is de oudste van het land. “Dat is het bijzondere aan de site in Schepdaal,” vertelt Pascal Mathieu, “dit is werkelijk nog een stelplaats uit 1887 die in zijn originele staat is behouden.”

Meer info over 150 jaar tram vind je op www.tram150.brussels.