Transportbedrijf Brucargo spil in internationale drugshandel

In Brussel is het proces begonnen tegen vier criminele organisaties die zich bijna zes jaar lang op grote schaal bezighielden met internationale drugshandel. Spilfiguur in het dossier is de zaakvoerder van een bedrijf dat actief was op Brucargo, de vrachtafdeling van Brussels Airport. De man zette zijn personeel in om drugs uit de ladingen te halen, maar volgens zijn advocaten zat hij in de greep van de maffia en werden hij en zijn gezin bedreigd. Het parket van Halle-Vilvoorde eist tot 16 jaar cel tegen de kopstukken op dit proces, waar in het totaal 23 beklaagden terechtstaan.

Het hele dossier, dat dertig kartons telt, is het resultaat van jarenlang onderzoek van zowel de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde als van de collega’s uit Kortrijk. De politie luisterde niet alleen gesprekken af, maar voerde ook tal van observaties uit en zette zelfs undercoveragenten in om de internationale drugstrafiek in kaart te brengen. Volgens de openbaar aanklager waren de vier criminele organisaties sinds 2014 actief in ons land. Elk apart zouden ze tientallen tot honderden kilo’s cocaïne en heroïne naar België hebben gesmokkeld, om vervolgens verder te verdelen in Denemarken, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

'In de greep van de maffia'

De drugs kwamen voornamelijk uit Latijns-Amerika en kwamen terecht bij de zaakvoerder van een bedrijf dat exotische groenten en fruit importeerde via Brucargo op Brussels Airport. De bendes lieten hun drugs toekomen op Brucargo, waarna de cocaïne en heroïne onopgemerkt werd uitgehaald. De zaakvoerder van het transportbedrijf zou 10.000 euro hebben gekregen per lading. Volgens het openbaar ministerie gebruikte hij vier trouwe werknemers om de bewuste paletten op te halen. Daarvoor zouden ze elke keer 1.000 euro hebben gekregen. De aanklager vordert 12 jaar cel tegen de zaakvoerder en een straf van 36 maanden of een werkstraf tegen de vier werknemers. De verdediging krijgt volgende week het woord, maar de advocaat van de hoofdverdachte liet vandaag al optekenen dat zijn cliënt in de greep van de maffia zat. “Hij heeft alles geprobeerd om daar uit te stappen, maar ze hadden hem in hun macht”, aldus meester Gert Warson. “Zowel hij als zijn gezin werden bedreigd. Toen de man werd gearresteerd, was dat voor hem een opluchting. Hij heeft onmiddellijk alles bekend en gaf de speurders heel wat informatie over de drugstrafiek.”

Het openbaar ministerie eist celstraffen van 8, 10, 12 en 16 jaar tegen de kopstukken van de vier criminele organisaties die de drugs uit Latijns-Amerika invoerden, de andere beklaagden riskeren straffen tussen 36 maanden en 7 jaar cel. De advocaten van de verdediging krijgen het woord op 30 oktober en 6 november.

