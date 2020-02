Treinramp Buizingen: proces in beroep wordt eind mei behandeld

Eind mei behandelt de correctionele rechtbank van Brussel het dossier rond de treinramp in Buizingen. In beroep staat enkel nog Infrabel terecht. De NMBS en de treinbestuurder zijn niet in beroep gegaan en aanvaarden het vonnis dat de politie-rechtbank van Brussel begin december vorig jaar uitsprak.

De rechtbank oordeelde dat de treinbestuurder voorbij een rood sein was gereden en werd dus schuldig bevonden, maar kreeg geen straf opgelegd. NMBS en Infrabel werden ook schuldig bevonden en kregen elk een geldboete van 550.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Tegen die uitspraak ging Infrabel in beroep.

"Wij kunnen niet anders dan in beroep gaan. Het spoorverkeer in ons land zou op de helling komen te staan door het vonnis", zei Infrabel toen het beroep aantekende. "Als we alle bepalingen zouden moeten nakomen, zouden per dag maar 400 treinen door de noord-zuidverbinding in Brussel meer kunnen rijden. Nu zijn er dat drie keer zo veel. In het spoorrooster van Halle zou een aantal spoorbruggen moeten bijgebouwd worden, wat minstens 10 jaar zou duren."

Infrabel benadrukte dat het beroep niets afdeed aan het respect voor de slachtoffers. Na het beroep van Infrabel tekende ook het parket van Brussel beroep aan en eist een hogere straf voor de spoorwegbeheerder. Van 25 mei tot en met 28 mei worden de pleidooien gehouden. Bij de treinramp in Buizingen, iets meer dan tien jaar geleden, stierven 19 mensen en raakten meer dan 300 mensen gewond.