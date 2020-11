Trio krijgt 36 maanden cel voor drugsplantage Wemmel

Drie mannen zijn veroordeeld tot een celstraf van 36 maanden voor het uitbaten van een drugsplantage in Wemmel. Die bevond zich in een villa aan de Amelgemweg. Ze moeten ook een schadevergoeding betalen omdat ze voor hun plantage elektriciteit aftapten.

Na een tip over verdachte handelingen aan de woning deed de politie van de zone AMOW in april van dit jaar de ontdekking. In de villa werd een professionele plantage aangetroffen met meer dan 1.300 oogstklare planten. In de woning werd een 32-jarige man opgepakt, maar na sporenonderzoek vond de politie vingerafdrukken van twee andere mannen. De villa werd gehuurd onder een valse naam. Volgens de politie zou er vier keer geoogst geweest zijn, goed voor zo’n 700.000 euro aan opbrengsten.

In de rechtbank verklaarden de advocaten dat het trio kleine radertjes die warden ingehuurd om op de plantage te letten den planten te verzorgen. De rechtbank veroordeelde de drie mannen tot 36 maanden celstraf en het betalen van een schadevergoeding aan intercommunale Sibelga voor het illegaal aftappen van elektriciteit. Tot slot verklaarde de rechter 236.000 euro verbeurd.