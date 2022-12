Tristan (7) daagt ouders uit voor het goede doel: “Alle vlaggen uit het hoofd geleerd”

De 7-jarige Tristan heeft een aparte interesse: vlaggen. Sinds kort heeft hij zichzelf zowat alle vlaggen van de wereld aangeleerd. Aan de schoolpoort van De Zwierezwaai in Vilvoorde daagt hij deze week ouders uit in het spel ‘Vlaggen van de Wereld.” De opbrengst schenkt Tristan aan De Warmste Week, dat zich focust op kansarmoede.

De opzet van Tristan is eenvoudig: ouders zetten een euro in om ter snelst tien willekeurige vlaggen te raden. “Als Tristan wint gaat de euro in de pot voor De Warmste Week, als de ouder wint krijgen zij hun inzet dubbel terug”, zegt papa Niels. “Tristan hoopt alleszins om op deze manier centjes in te zamelen om alle projecten rond kansarmoede te steunen.” De vlag van Djibouti, de Seychellen of de Marshalleilanden, Tristan kent ze allemaal. Redelijk straf voor een kerel van zeven jaar. Hij staat deze week elke dag voor en na school aan de schoolpoort van De Zwierezwaai in Vilvoorde. Op dit moment heeft Tristan al meer dan 50 euro ingezameld met zijn actie.