Tuinconcerten Jo Vally afgelast: “Meise is strenger dan Antwerpen, dat kan toch niet?”

Tuinoptredens tijdens het weekend in een tuin van 500 vierkante meter en met respect voor de maatregelen, het mag niet meer in Meise. Dat is niet naar de zin van zanger Jo Vally, die in zijn tuin een aantal concerten had gepland. “Meise is zelfs strenger dan de maatregelen in Antwerpen. Kleine optredens zijn daar tot eind augustus verboden, in Meise tot eind september. Dat kan toch niet?”

Jo Vally wilde voor zijn fans kleinschalige optredens organiseren van maximum vijftig mensen onder partytentjes. “Zelfs dat wordt nu in Meise verboden, terwijl dat niet de richtlijn van de hogere overheid hier is”, zucht Jo Vally, die noodgedwongen zelfs de heel kleinschalige zomeroptredens nu moet schrappen. “We hebben de coronamaatregelen, ik begrijp dat helemaal. Maar het eerste optreden is zeer goed verlopen. Ik heb security ingehuurd, alles werd gerespecteerd, maximum 50 mensen in bubbels, ik kreeg geen politie- of andere controle. En nu ineens moet alles worden afgelast.”

Jo Vally onderstreept dat veiligheid en volksgezondheid altijd moet primeren. “Maar je moet de mensen, onze fans, toch ook iets geven?”, gaat de zanger verder. ”Als het veilig is, dan moet het toch kunnen. Mensen worden anders zot. Mensen snakken toch naar een verzet. We willen zeker niet dat iemand wordt besmet, maar misschien moet iedereen toch in proportie de maatregelen bekijken. Ik heb ontgoocheld alle partytentjes afgebroken.”

Burgemeester Gerda Van Den Brande (N-VA) reageert. “Ik weet dat we in Meise een heel drastische maatregel hebben genomen, maar die geldt voor iedereen en er worden geen uitzonderingen gemaakt”, zegt de burgemeester. “We hadden nu vijf extra besmettingen, die moeten naar nul. Ik ben hier ook niet gelukkig mee. De beslissing voor de afgelasting van alle evenementen gebeurde in overleg met de gouverneur.”