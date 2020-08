Twee gewonden bij verkeersongeval in Vilvoorde

Op het kruispunt van de Woluwelaan en de Houtemsesteenweg in Vilvoorde is dinsdagavond een zwaar ongeval gebeurd. Twee inzittenden van een personenwagen moesten door de brandweer uit het wrak bevrijd worden. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis maar zouden niet in levensgevaar verkeren.

Het ongeval gebeurde rond 20u30. De exacte omstandigheden zijn voorlopig niet bekend. Feit is dat de personenwagen ter hoogte van het kruispunt van de Woluwelaan en de Houtemsesteenweg tegen een verkeerslicht is beland. “Twee personen zaten gekneld in de cockpit van het voertuig”, zegt brandweerkapitein Ronald Lembrechts. “We hebben het dak weggenomen, de slachtoffers gespalkt en hen vervolgens via de achterkant van het voertuig geëvacueerd. Daarna zijn ze overgebracht naar het ziekenhuis.”

De slachtoffers waren nog bij bewustzijn en zouden niet levensgevaarlijk gewond zijn. Mogelijk ligt de oorzaak van het ongeval bij het feit dat de personenwagen moest uitwijken voor of in contact kwam met een vrachtwagen die ook bij het ongeval betrokken was. De Woluwelaan bleef een tweetal uur gedeeltelijk afgesloten voor de opruimingswerken.