Twee jaar blauwe zone Ruisbroek: meer dan 3.200 boetes

Op 1 februari 2017 voerde Sint-Pieters-Leeuw een parkeerplan in in Ruisbroek. Door een blauwe zone in te voeren, wou de gemeente het lang parkeren ontmoedigen. De conclusie is positief. Uit metingen van de gemeente blijkt dat de parkeerdruk vooral overdag en in de vooravond is gedaald. 's Avonds is het wel nog vaak nog naar een plekje zoeken. Ook telt Ruisbroek vandaag zo'n 35% minder bestelwagens in het straatbeeld.

De voorbije twee jaar werden tijdens 350 controles meer dan 2.500 GAS-boetes uitgeschreven voor overtredingen van de blauwe zone én bijna 700 parkeerboetes. Vanaf 2020 wil Sint-Pieters-Leeuw dat een extern aangesteld parkeerbedrijf 80% van die controles uitvoert, zodat de parkeerwachters zich terug met hun kerntaken kunnen bezighouden.

Ondanks de positieve evaluatie voert Sint-Pieters-Leeuw wel enkele aanpassingen door aan het parkeerplan. Zo stijgt de retributie van 25 euro naar 30 euro en wordt het parkeerplan eenvormiger en duidelijker. Een project rond autodelen en de komst van 102 extra plaatsen moet de parkeerdruk in Ruisbroek nog verder doen afnemen.