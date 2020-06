Twee nieuwe bossen in Brussegem mét inspraak van inwoners

In Brussegem (Merchtem) liggen twee plekjes te wachten om bebost te worden. Het gaat om een perceel aan de Brusselsesteenweg vlakbij bloemen- en plantenbedrijf Eggermont en een perceel tussen de Kwekelaarstraat en Drinkeling, dat aansluit op het bestaande geboortebos. Dat laatste wordt ingericht als speelbos. Brussegemnaren kunnen tijdens een participatiemoment op 2 juli mee beslissen over de aanplanting in de nieuwe bossen en de inrichting van het speelbos.

“Merchtem wil samen met het Regionaal Landschap Brabantse Kouters en met steun van het Agentschap Natuur en Bos de leefbaarheid van de woonkern in Brussegem verhogen,” zegt burgemeester Maarten Mast (Lijst 1785). “We willen daarom maximaal inzetten op het aanleggen van extra groen. De meest voor de hand liggende vorm is bebossing, maar ook boomgaarden, bloemenweiden, struikengordels, klein fruit,… worden gebruikt om een zo divers mogelijk ecosysteem te creëren. We willen ook dat de nieuwe bossen en het speelbos toegankelijk zijn.”

Natuurbeleving

“Het terrein aan de Drinkeling van 1,8 hectare zal worden ingericht met ‘natuurbeleving’ als hoofddoel,” vult schepen Toon Luypaert (CD&V Plus) aan. “Dat terrein sluit aan bij het bestaande geboortebos van 1,6 hectare dat in 2009 is aangeplant en wordt ingericht als een uitdagend speelbos.” Een ander nieuw bos wordt geplant op een perceel vlakbij bloemen- en plantenbedrijf Eggermont aan de Brusselsesteenweg. De aanleg van de nieuwe bossen en inrichting van het speelbos is geraamd op zo’n 80.000 euro, de Vlaamse overheid subsidieert hiervan 80 procent.

Op 2 juli is er een participatiemoment in Feestzaal Brussegem. Daar kunnen Merchtemnaren laten horen wat zij in het finaal ontwerp willen. Daarvoor inschrijven kan via www.merchtem.be/groenerandbrussegem.