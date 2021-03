Twee straten vernoemd naar 'sterke Vilvoordse madammen'

De nieuwe straat tussen de Leuvensesteenweg en de Perksestraat wordt naar Sofia van Thüringen genoemd. Zij was Hertogin van Brabant en heeft onder andere het begijnhof in Vilvoorde gesticht. Een straat tussen de Schaarbeeklei en de Harensesteenweg vernoemd worden naar Laure Balot. Balot was een Vilvoordse schrijfster en kreeg van Israël een eretitel omdat ze een Joods meisje liet onderduiken tijdens de Tweede Wereldoorlog.

“Het is een goede zaak dat we een inhaalbeweging hebben ingezet op het vlak van de vervrouwelijking van de straatnamen”, zegt burgemeester Hans Bonte. “Op deze manier tonen we niet enkel onze aandacht voor meer gendergelijkheid maar brengen we ook twee sterke Vilvoordse madammen permanent onder de aandacht.”