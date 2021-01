Twee verdachten van plofkraken in de regio opgepakt

In januari vorig jaar gebeurde een plofkraak op het filiaal van bpost in Zaventem, een kleine maand later speelde hetzelfde scenario zich af in Dilbeek. “Na verder onderzoek is gebleken dat beide plofkraken aan dezelfde verdachten gelinkt konden worden”, meldt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “DNA-onderzoek op ter plaatse achtergelaten sporen en voorwerpen heeft geleid tot de identificatie van twee verdachten van Nederlandse nationaliteit. Op vraag van de aangestelde onderzoeksrechter werden beide personen geseind op grond van een Europees aanhoudingsbevel”. De verdachten zijn intussen allebei opgepakt in Nederland. De uitleveringsprocedure is opgestart.