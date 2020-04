Zondag is er de tweede aflevering van ‘Over De Top’, een docureeks over sportclubs uit onze regio die opklommen naar de top, maar voor wie daarna de terugval volgde. Zondag zie je het tweede deel van het verhaal van basketbalclub BAVI Vilvoorde. Vorige week zag je hoe de Bavianen in 1998 kampioen speelden en promoveerden naar de hoogste klasse. In het tweede deel zie je hoe het dan fout loopt. Ivan Perez, een jeugdproduct van Bavi die volgend seizoen terugkeert naar de club, keek naar het eerste deel van Over de Top. Hij was onder de indruk.

Tweede deel verhaal BAVI Vilvoorde in Over de Top: de terugval

Volgend seizoen speelt Ivan Perez uit Zemst opnieuw voor de club van zijn hart. Ivan is 30 en speelde in het totaal al 19 seizoenen voor BAVI Vilvoorde. Hij maakte als jeugdspeler de gouden jaren mee vanop de tribune, daarom maakte het eerste deel van ‘Over De Top’ over BAVI een diepe indruk op hem. “Het was pure nostalgie voor mij, heel fijn om die beelden terug te zien,” aldus Perez.

Faillissement

Perez kijkt er naar uit om het vervolg te zien van de documentaire over zijn club. Het tweede deel zoomt in op de moeilijk zoektocht van BAVI om zich te handhaven in de hoogste klasse en op het uiteindelijke faillissement. De documentaire doet Perez extra beseffen voor welke traditieclub hij speelt. Het motiveert hem om vanaf volgend seizoen BAVI in de derde nationale naar een hoger niveau te tillen. “Ik hoop dat we opnieuw meer publiek kunnen lokken door wedstrijden te winnen. We moeten de zaal zo vol mogelijk krijgen, zodat iedereen weer over BAVI spreekt.”