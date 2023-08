Tweede editie van Liedekerke Feest betekent vier dagen feest

In Liedekerke organiseert supportersclub VKL Daatmet nog tot en met vandaag de tweede editie van Liedekerke Feest. Dit jaar is dat een bijzonder editie, want de supportersclub viert ook haar vijfjarig bestaan.

IVrijdagavond begon Liedekerke Feest met een disco-avond, op zaterdag was er een streek- en boerenmarkt en zondag stonden oude ambachten in de kijker. In samenwerking met de provincie staat ook het Brabants Trekpaard centraal, met onder andere een huifkartocht en een demo van een smid. Een modeshow en een optreden van toneelclub De Waag mochten ook niet ontbreken. Afsluiten doet VKL Daatmet op zondagnacht met een foute party in het gezelschap van DJ Kenzo. Op maandag volgt nog een seniorennamiddag en een optreden van het dansorkest De Doorbrekers. Voor de tweede editie haalde de supportersclub ook een echte spiegeltent naar Liedekerke.

Onze reporter trok zondag in de late namiddag in Liedekerke. Een sfeersverslag zie je in ons nieuws.