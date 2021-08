In Plantentuin Meise staat opnieuw reuzenaronskelk in bloei. Nadat vorige week al een eerste plant in bloei kwam, is vannacht ook de bloem van een tweede exemplaar opengegaan. De bloei van de plant gaat gepaard met een indringende geur.

Tweede reuzenaronskelk in bloei in Plantentuin Meise

De reuzenaronskelk is een zeldzame plantensoort die enkel in de tropische bossen van Sumatra in het wild groeit. Een titaan die bekend staat als de grootste bloem ter wereld. Typerend is de geur die de bloem verspreidt tijdens de bloei. “Het is niet alleen een spektakel op visueel vlak, maar ook op vlak van geur. De karakteristieke geur van rot vlees dat door de reuzenaronskelk wordt verspreid, is bedoeld om bestuivende insecten aan te trekken in zijn natuurlijke omgeving”, vertelde Manon Van Hoye bij een eerdere bloei dit jaar.

Het is uniek dat er twee exemplaren bijna tegelijkertijd in bloei staan. “Het is feest voor de liefhebbers van de zeldzame reuzenaronskelk. De plant die nu bloeit meet maar liefst 2 meter 40”, zegt Van Hoye. “Wie de bijzondere bloei van de reuzenaronskelk wil bewonderen, moet er snel bij zijn. De bloei duurt namelijk maar drie dagen.”